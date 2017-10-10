Нурмагомедов хочет купить футбольный клуб

Российский боец по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC, заявил, что хотел бы стать владельцем футбольного клуба. Об этом спортсмен сообщил посредством своей официальной страницы в «Инстаграме», воспользовавшись функцией «сторис».

На примете Нурмагомедова один из клубов Любительской футбольной лиги Дагестана. Эта лига в северокавказской республике была основана шесть лет назад. За время её существования турнир разросся до 32 участников.

Судя по сообщению бойца, он намерен рассмотреть вариант с приобретением одного из 16 клубов.