Сондерс: надеюсь, Лемье не получит травму

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) прокомментировал решение Всемирной боксёрской организации санкционировать его бой с Давидом Лемье (38-3, 33 КО) и выразил надежду, что проведению этой встречи не помешают никакие непредвиденные обстоятельства.

«Очень доволен, что WBO санкционировала мой бой с Лемье. Посмотрим, из чего сделан Давид. Надеюсь, ты не получишь никакой травмы», — цитирует Сондерса Boxingnews24.

Минувший поединок Билли Джо Сондерс провёл в минувшем месяце, одержав победу единогласным решением судей над Уилли Монро.