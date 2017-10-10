Траут: удивлён, что Котто никогда не говорил о реванше со мной

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Остин Траут выразил удивление тем фактом, что Мигель Котто никогда рассматривал возможность проведения с ним повторного поединка.

«Я немного удивлён, что он никогда не говорил об этом. Он получил реванш с Маргарито, вёл переговоры о повторной встрече с Пакьяо, но они не смогли договориться о весе. Кроме того, он даже был готов к реваншу с Мейвезером. Но никогда не было разговоров о бое со мной. Я не знаю, почему. Может, он не хотел проблем. И, если честно, я так и думаю. Мне кажется, он понимал, что ему не совладать со мной», — приводит слова Траута BoxingScene.

Первая встреча Мигеля Котто и Остина Траута состоялась в 2012 году. Победу в ней единогласным решением судей одержал американец.