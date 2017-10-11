Гассиев: Влодарчик показал свою хитрость в бою с Чахкиевым

21 октября чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев проведёт четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии с Кшиштофом Влодарчиком. Незадолго до боя россиянин поделился мнением относительно опытного соперника.

«Многие люди и в России, и в Польше говорят, что Влодарчик уже не тот, что ему пора на пенсию. Но мне неважно их мнение. Мне нужно мнение моего тренера, моей команды и тех, к кому я прислушиваюсь. Кшиштоф — очень опытный, был чемпионом мира по двум версиям, много чего показал на ринге, и его нельзя списывать со счетов.

Он показал свою хитрость в бою с Чахкиевым. Я не буду гоняться за нокаутом, тем более что его тяжело нокаутировать. Если получится — хорошо, если нет — будем проходить всю дистанцию», — сказал Гассиев в интервью, размещённом на канале FightSpace в YouTube.