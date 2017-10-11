Ломаченко: бой с Ригондо раскроет наш максимальный потенциал

9 декабря в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» встретятся чемпион мира во втором полулёгком весе Василий Ломаченко и чемпион мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо. Ажиотаж вокруг поединка лишь начинает набирать обороты, способствуют этому и сами боксёры.

«Это будет большая битва для фанатов бокса и для истории. Этот бой раскроет наш максимальный потенциал. Это будет лучший новогодний подарок для болельщиков, просто поверьте мне», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Бой между Ломаченко и Ригондо станет первым в истории профессионального бокса, когда на ринге сойдутся два двукратных олимпийских чемпиона.