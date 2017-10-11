Хирн: мы предлагали Уайлдеру $ 3 млн, но он отказался от боя с Уайтом

Промоутер Эдди Хирн заявил, что его команда предлагала чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтею Уайлдеру $ 3 млн за бой с Диллианом Уайтом, однако американец отверг такой вариант.

«Люди не хотят драться с Уайтом. Он действительно сложный противник. У него крепкая челюсть, он не перестаёт выбрасывать удары и он сильный. С ним не хотят боксировать и заполучить соперника для него очень непросто. Мы даём те деньги, которые просит потенциальный соперник, но затем он всё равно избегает боя.

Мы предлагали Уайлдеру $ 3 млн и процент от трансляций на американском телевидении, но он отказался. В то время как сам он зарабатывает за бой около $ 1,5 млн", — приводит слова Хирна BoxingScene.