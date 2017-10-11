Хант недоволен отменой своего боя: Дэна Уайт, ты кусок дерьма

Боец UFC в тяжёлой весовой категории Марк Хант выразил недовольство решением промоушна снять его с турнира UFC 121, проведение которого планируется 19 ноября в Сиднее. Об этом он сообщил посредством своей страницы в «Инстаграме».

«Дэна Уайт, ты кусок дерьма. Какого чёрта ты снял меня с поединка, жди очередного судебного иска. Поцелуй меня в зад, лысое ничтожество», — заявил Хант.

Ранее в UFC заявили, что Ханта в бою с Тыбурой заменит Фабрисио Вердум. Первого же сняли с турнира в связи с медицинскими показаниями, недавно сам боец заявил, что теряет память.