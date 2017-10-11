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Хант: я прошёл все медицинские тесты два дня назад

11 октября 2017, среда. 12:37 Бокс/ММА

Боец UFC Марк Хант, который был исключён из списка участников ноябрьского турнира UFC Fight Night 121, опроверг версию о том, что он был снят с боя по медицинским показаниям. Самоанец дал понять, что реальной причиной такого решения стали личные отношения между ним и президентом промоушена Дэной Уайтом.

«Я разочарован, что я был снят с турнира. Я прошёл все медицинские тесты два дня назад. И уже потратил $ 100 тыс. на подготовку к бою. Правда в том, что меня сняли с этого боя из-за иска, который я подал.

Что касается моих слов о состоянии здоровья, то они были вырваны из контекста. Я глотаю слова, только когда выпью, я чувствую себя здоровым. Память? Кто хочет запоминать то, что ему вообще не нужно? Я бы мог понять запрос UFC, но это всё болтовня. Иди к чёрту, Дэна Уайт, ты всегда меня ненавидел", — заявил Хант в своём «инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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