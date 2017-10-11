Тренер Кокса: Грувз ошибся, выбрав в соперники Джемми

14 октября в Лондоне состоится четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе между Джорджем Грувзом и Джемми Коксом. В преддверии поединка тренер последнего, Джон Костелло, выразил мнение, что чемпион мира по версии WBA Super ошибся, избрав в соперники Кокса.

«Мы всегда хотели встречи с Грувзом. Мы просили этот бой ещё до того, как Джордж выбрал нас на жеребьёвке в Монако. Когда он это сделал, все наши мечты сбылись. Джемми способен побить любого боксёра. Габариты не будут иметь значения в субботнем поединке. Важно то, с какими умениями Кокс выйдет в ринг. Грувз сделал большую ошибку, выбрав в соперники Джемми», — приводит слова Костелло BoxingScene.