Джермелл Чарло хочет получить объединительный бой

Чемпион мира по версии WBC во втором полусреднем весе Джермелл Чарло признался, что хотел бы провести объединительный поединок. По его словам, он намерен встретиться с обладателем пояса по версии IBF Джареттом Хёрдом, если тот сумеет справиться с Остином Траутом.

«Если Хёрд пройдёт Траута, то, определенно мой следующий поединок будет с ним. Я думаю объединить пояса, и мне кажется, что встречу с ним хотят увидеть многие болельщики. Когда мы окажемся с ним в ринге, мы узнаем, кто из нас топ-боксёр», — приводит слова Чарло BoxingScene.

Поединок Хёрда и Траута состоится в ночь с 14 на 15 октября мск в Бруклине.