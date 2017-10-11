Рамирес хочет боя с Головкиным

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамирес заявил, что в скором времени хотел бы провести бой с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.

«Я хочу встречи с Головкиным. Он говорил, что собирается подняться во второй средний вес и, сделав это, сможет организовать бой со мной. Я жду этой встречи. Также мне интересны объединительные бои, я готов ко встрече с лучшими. Я поеду в Англию за Юбэнком, Дигейлом или Грувзом. Мы готовы к бою в любой точке мира», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Свой следующий поединок Рамирес проведёт 3 февраля, имя его соперника остаётся неизвестным.