Гранат вернётся в ринг 3 ноября

Шведский боксёр супертяжёлого веса Адриан Гранат намерен вернуться в ринг 3 ноября. Спортсмен не выступал с 18 марта этого года, когда был неожиданно нокаутирован Александром Димитренко. Имя соперника Граната остаётся неизвестным, сам он рассказал, что хотел встретиться с Робертом Хелениусом, но получил отказ.

«Честно говоря, я готов к возвращению ещё с лета, но бокс есть бокс. Мы ведём много переговоров, но тут ничего не бывает просто. У меня большое желание вернуться. На нынешнем этапе карьеры меня уже не ждут простые бои. Я готов к реваншу с Димитренко, а также заинтересован в поединке с Хелениусом. Но похоже, что последний не хочет нашей встречи, он отказывает нам на протяжении всей осени», — приводит слова Граната BoxingScene.