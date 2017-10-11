Уланбеков оштрафован на 30% от гонорара за бой с Асатряном

Российский боец MMA Тагир Уланбеков оштрафован на 30% от своего гонорара за бой с Вартаном Асатряном, сообщает пресс-служба Fight Nights. Штраф был вызван поведением секундантов Уланбекова после боя — они выбежали на ринг и эмоционально праздновали победу спортсмена.



Секундантами Уланбекова в том бою выступали известные российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачёв. Напомним, что Уланбеков победил Асатряна приёмом и стал чемпионом Fight Nights.

«Уланбеков оштрафован на 30% гонорара согласно пункту 7.3 в контракте. Боец и аффилированные лица бойца должны вести себя профессионально до боя, во время боя, а также после проведения боя», — гласит пресс-релиз.