Кудряшов: нужно отряхиваться и идти дальше

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов рассказал о своих ощущениях после боя с Юниером Дотрикосом, в котором потерпел поражение.



«Я ждал этот бой, думал, что закончу ярко, ударю Дортикоса, поэтому никакого волнения у меня абсолютно не было. Мало того, был уверен в своей победе. Может, это неправильно, может, не был достаточно сфокусирован. Теперь можно найти много причин. Было как было. Это бой, в котором он просто попал, не было никаких других факторов, которые могли бы повлиять на результат. Всё это недочёты, все выходят с проблемами, то тренер не приехал, то болит что-то, это есть у всех, не нужно обращать внимание.

Вышел в ринг — уже некогда разбираться, кто приехал, кто не доехал. Пропустил, проиграл, ну что теперь делать. Нужно отряхиваться и идти дальше. Я уже бывал в такой ситуации, и всю эту критику только ленивый, наверное, не высказывает в мой адрес, и я это нормально принимаю, никаких проблем. Я уже был в этой ситуации, меня сейчас сложно деморализовать, расстроить или что-то со мной сделать, чтобы у меня опустились руки», — приводит слова Кудряшова сайт промоутерской компании «Мир бокса».