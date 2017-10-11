На телеканал Fox подали иск на $ 30 млн за использование образа Мохаммеда Али

Компания Muhammad Ali Enterprises подала иск на американскую телекомпанию Fox в размере $ 30 млн, сообщает Associated Press. Суть иска заключается в том, что телекомпания использовала образ и личность Мохаммеда Али без разрешения Muhammad Ali Enterprises в видео, которое было продемонстрировано перед трансляцией Супербоула НФЛ в феврале 2017 года.



По словам представителей компании семьи Мохаммеда Али, телеканал мог продать эти три минуты рекламного времени за $ 30 млн, это объясняет сумму иска. Кроме того, в иске утверждается, что в видео игроки НФЛ были поставлены на один уровень величия с Мохаммедом Али, что также не понравилось истцам. Представители Fox пока не дали никаких комментариев по этому вопросу.