Биспинг: Диас хочет $ 20 млн за третий бой с Макгрегором

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал о причинах, по которым третий бой между Конором Макгрегором и Нэйтом Диасом может не состояться.



«Диас хочет $ 20 млн за третий бой с Макгрегором. Это звучит безумно. Хотя стоит отметить, что если бы это был бокс, то он бы без проблем получил свои деньги. Диас переоценивает себя. Именно поэтому Уайт продвигает бой Конора с Тони Фергюсоном. На пресс-конференции он заявил, что хочет боя между Конором и Тони только для того, чтобы смягчить позицию Диаса по его финансовым желаниям», — цитирует Биспинга MMAFighting.