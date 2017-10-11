Макгрегор может дебютировать в WWE в апреле 2018 года

Конор Макгрегор ведёт переговоры с WWE и может дебютировать в реслинге в апреле 2018 года, сообщает The Sun. По информации источника, дебютное шоу Конор проведёт с одной из самых известных звёзд WWE. Стоит отметить, что в конце 2016 года уже появлялась информация о возможном приходе Макгрегора в реслинг, если ирландцу заплатят крупную сумму.

Желание пригласить ирландца изъявляла и директор по развитию бренда WWE — Стефани Макмэн. Официальных комментариев от Макгрегора по этому поводу пока не последовало.