Бивол получит статус полноценного чемпиона WBA

Президент WBA Джилберто Мендоса в интервью ESPN подтвердил, что российский боксёр Дмитрий Бивол, владеющий титулом временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, будет утверждён в качестве регулярного чемпиона.



Ещё в прошлом месяце в полутяжёлом весе было три обладателя чемпионских поясов: суперчемпион Андре Уорд, Баду Джек и Дмитрий Бивол. Уорд завершил карьеру, а Джек отказался от титула. По словам Мендосы, уже в ближайшем бою против Трента Броадхерста (4 ноября) Бивол будет отстаивать полноценный титул чемпиона WBA.