Бой Ковалёв — Шабранский может стать титульным

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валкарсел в интервью ESPN сообщил о получении запроса на выставление чемпионского титула в поединке между россиянином Сергеем Ковалёвым и украинцем Вячеславом Шабранским. Соответствующая просьба поступила от промоутерской компании Main Event, которая представляет интересы Ковалёва.



Титул чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе остаётся вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Андре Уорд, освободивший также пояса WBA и IBF.

Поединок Ковалёв — Шабранский запланирован на 25 ноября в Нью-Йорке.