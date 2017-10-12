Кормье может провести защиту титула на турнире UFC 219 в бою с Оздемиром

Следующим соперником чемпиона UFC в полутяжёлом весе Даниэля Кормье, вероятнее всего, станет Волкан Оздемир, сообщает Kimura. Встречу этих бойцов планируется организовать в рамках турнира UFC 219, запланированного на 30 декабря в Лас-Вегасе.



Сам Кормье ранее неоднократно заявлял о желании сразиться именно с Оздемиром, после того как провёл опрос в социальных сетях, в котором попросил болельщиков высказать пожелания относительно следующего оппонента.



В своём последнем бою Кормье был нокаутирован Джоном Джонсом в титульном бою на UFC 214. Однако новый чемпион провалил допинг-тест, после чего титул был возвращён его прежнему обладателю.