Андраде: надеюсь, у Головкина хватит мужества сразиться со мной

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Деметриус Андраде заявил о своём желании сразиться с обладателем поясов IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным.



«Я не думаю, что они (команда Головкина. — Прим. «Чемпионата») хотят этого, просто потому, что они хотят вновь драться с Альваресом. Если мы встретимся на ринге и я одержу победу, то больше не будет возможности боя Головкин — Альварес. Но я хочу, чтобы это произошло. Надеюсь, что это случится. Понимаете, о чём я говорю? Я надеюсь, что Геннадий Головкин найдёт в себе мужество, чтобы сразиться с Деметриусом Андраде в следующем бою в начале следующего года. Это было бы здорово. Я бы согласился на этот бой», — цитирует Андраде BoxingScene.



Отметим, что на 21 октября в Вероне (Нью-Йорк, США) у Андраде запланирован нетитульный бой с Алантезом Фоксом.