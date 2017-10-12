16 декабря пройдёт бой между Лоулером и дос Аньосом

Руководство UFC официально анонсировало бой между Робби Лоулером и Рафаэлом дос Аньосом. Поединок пройдёт 16 декабря на шоу UFC on Fox 26.



Оба бойца одержали победы в своих прошлых боях — Лоулер победил Дональда Серроне, а дос Аньос одолел Нила Магни.



Робби Лоулер является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе, на его счету 40 боёв, в которых он одержал 29 побед и 11 раз проиграл. Рафаэл дос Аньос провёл в своей карьере 36 поединков, одержав в них 29 побед и потерпев 7 поражений.

Помимо поединка Лоулера и дос Аньоса, на турнире пройдут следующие бои: Антонио Рожерио Ногейра — Джаред Канноньер, Алессио де Чирико — Олуэйл Бамбус, Витор Миранда — Хулиан Маркес, Тим Эллиот — Джастин Скоггинс и Гловер Тейшейра — Миша Циркунов.