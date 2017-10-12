Пулев: я не был готов к бою с Кличко, но на поражениях люди учатся

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев вспомнил о первой попытке завоевания титула. Тогда болгарин был нокаутирован Владимиром Кличко.

«Теперь я вижу, что не был готов к бою с Кличко. Возможно, я был слишком молод. Теперь моя подготовка гораздо лучше. Я чувствую себя сильнее, и я готов. На одном поражении люди учатся больше, чем на победах. Когда ты побеждаешь, ты думаешь, что ты номер один и больше ничего не требуется. Поражение же требует от тебя дальнейшей работы», — приводит слова Пулева BoxingScene.

28 октября 36-летний Пулев попробует завоевать чемпионские титулы в бою с Энтони Джошуа.