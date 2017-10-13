Тайсон Фьюри объявил, что проведёт три больших боя в 2018 году

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри объявил, что в 2018 году вернётся на ринг и проведёт три боя.



«Готовлюсь провести в апреле 2018-го большой бой. Затем, летом, супербой! А затем ещё один — в конце года! Три больших боя в 2018-м», — написал Фьюри в «Твиттере».



Непобеждённый британо-ирландский боксёр в последний раз выходил на ринг в 2015 году, когда смог победить украинца Владимира Кличко в чемпионском бою. Летом 2016-го его дисквалифицировали после предъявления обвинения в употреблении анаболического стероида, но вскоре дисквалификацию сняли. В сентябре 2016-го в допинг-пробе Тайсона обнаружили следы кокаина, и его второй бой с Владимиром Кличко, который должен был состояться в октябре, отменили.



На днях Фьюри сообщил, что ему хотелось бы провести бой с Виталием Кличко, но в ответ на это мэр Киева пожелал Тайсону употреблять поменьше кокаина и стероидов.