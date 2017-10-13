Уайт отреагировал на заявление Ханта

Президент UFC Дэна Уайт отреагировал на недавние нелицеприятные высказывания бойца промоушна Марка Ханта в свой адрес. Самоанец остался недоволен тем, что его сняли с турнира UFC Fight Night 121. По официальной версии причиной этому стали медицинские показания, однако сам Хант уверен, что таким образом Уайт сводит с ним личные счёты.

«Иногда этих парней нужно защищать от самих себя и это именно то, чем мы занимаемся в данном случае. Оон заявил, что я всегда его ненавидел. Но это не так. Я никогда не испытывал к нему таких чувств. Он прекрасно это знает, вообще-то, у меня с ним всегда всё было в порядке. Но даже сейчас я не жду от него извинений», — цитирует Уайта MMA Fighting.