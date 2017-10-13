Максим Дивнич сразится с Русланом Рахмонкуловым на турнире M-1 Challenge 85

10 ноября в Москве пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85, в рамках которого чемпион AFC Руслан Рахмонкулов (10-1) сразится с экс-чемпионом M-1 Challenge в лёгком весе Максимом Дивничем (13-3).



«Максим Дивнич в своём последнем поединке провёл изматывающую пятираундовую битву против Дамира Исмагулова в бою за пояс чемпиона M-1 Challenge, пытаясь вернуть некогда принадлежавший ему титул. Однако в том бою Дамир оказался сильнее, а Максим, восстановившись после травм, теперь вновь готовится пройти нелёгкий путь, ведущий к титульному поединку.



Восходящая звезда, за плечами которой 10 побед подряд, против экс-чемпиона, который будет стараться вернуть утраченные позиции. Оба бойца предпочитают вести бой в стойке, и поэтому все вышеперечисленные факторы обещают болельщикам очень зрелищную схватку», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.