Берчельт и Салидо могут провести бой 9 декабря

Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт свой следующий поединок может провести с бывшим чемпионом Орландо Салидо, сообщает BoxingScene. По словам менеджера последнего, Шона Гиббонса, эта встреча, вероятнее всего, пройдёт 9 декабря в Лас-Вегасе.

«Бойцы договорились, встреча пройдёт во втором полулёгком весе и будет показана на телеканале HBO. Так что скоро вы увидите бой двух настоящих мексиканцев. Велика вероятность, что событие состоится в Лас-Вегасе», — завершил Гиббонс.

Ранее предполагалось, что поединок Берчельта и Салидо пройдёт в Калифорнии.