Сен-Пьер — Биспингу: я побью тебя и отправлю на пенсию

4 ноября на турнире UFC 217 состоится поединок между чемпионом организации Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером. Чуть более чем за 20 дней до боя в Торонто состоялась пресс-конференция, посвящённая мероприятию, в ходе которой Сен-Пьер пообещал отправить оппонента на пенсию.

«Если я начну с Майклом войну треш-токинга, то проиграю, потому что английский не мой родной язык. Я покажу свою силу в октагоне. Да, Биспинг крупнее, но в этом всё его преимущество. У меня богатый арсенал и более высокий IQ.

В бытность чемпионом я защитил титул 9 раз, Биспинг провёл 1 защиту, так что я хочу спросить, что он вообще сделал? И кто он такой? 4 ноября я побью тебя, Майкл, и отправлю на пенсию", — приводит слова Сен-Пьера официальная страница MMA Fighting в «Твиттере».