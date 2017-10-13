Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор (21-3) оставил в своём «инстаграме» загадочное сообщение. Пост состоит из картинки с самим Макгрегором, изображённым в стиле популярной игры GTA 5, и словом «Тони» в подписи к ней.



Вероятно, ирландец намекает на скорую организацию боя с новым временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном (23-3).



Президент UFC Дэна Уайт не так давно дал понять, что заинтересован в организации объединительного боя между временным и неоспоримым чемпионом лёгкого веса Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном.

Макгрегор опубликовал свой портрет в стиле GTA 5 с подписью «Тони» Фото: instagram.com/thenotoriousmma/