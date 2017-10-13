Хёрд: хочу завершить карьеру Траута

В ночь с 14 на 15 октября в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер бокса, в рамках которого первую защиту титула по версии IBF во втором полусреднем весе проведётДжастин Хёрд. Противостоять ему будет опытный левша, экс-чемпион Остин Траут. В преддверии встречи Хёрд обещает стать первым, кто победит Траута досрочно.

«Этот вечер — презентация нашего дивизиона. Все фанаты, должно быть, ждут огненной работы. Я прекрасно себя чувствую. Хочу поскорее выйти на ринг и показать класс. Стать первым, кто остановит Траута досрочно и отправит его на пенсию», — приводит слова Хёрда BoxingScene.