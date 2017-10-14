Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Жамьянов: Барнетт не сильнее моих предыдущих соперников

14 октября 2017, суббота. 09:37 Бокс/ММА

Чемпион WBA в легчайшем весе Жанат Жамьянов поделился своим мнением о Райане Барнетте, своём следующем сопернике и обладателе титула по версии IBF. Объединительный бой пройдёт 21 октября в Белфасте.

«Во времена когда мы проводили спарринги, Райан был молодым бойцом, сейчас же он превратился в чемпиона. Он должен понимать, что я это время тоже не топтался на одном месте, проводил бои на чужой территории, и мои оппоненты были лучше. Я победил Роши Уоррена в США, в его родном городе. Я упал в начале боя, но поднялся и победил. Не знаю, есть ли у Райана столько мужества, проходил ли он через подобное. Он находится выше, чем другие мои соперники, но я не думаю, что он сильнее», — цитирует Жакиянова BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
14 октября 2017, суббота
10:46 Вудли: Роузи вернётся в UFC только ради боя с Карано
09:37 Жамьянов: Барнетт не сильнее моих предыдущих соперников
13 октября 2017, пятница
23:57 Хёрд: хочу завершить карьеру Траута
23:00 Крылов нокаутировал Ньютона на турнире Fight Nights Global 77
22:55 Лара перевесил Гоше, Траут легче Хёрда
22:07 Макгрегор опубликовал свой портрет в стиле GTA 5 с подписью «Тони»
21:31 Кокс перевесил Грувза
21:03 Бой Минаков — Харитонов состоится в мае 2018 года в Сургуте
20:33 Алду встретится с Ламасом на турнире UFC on FOX 26
20:23 Папин встретится с Силлахом
19:17 Сен-Пьер — Биспингу: я побью тебя и отправлю на пенсию
18:43 Анкалаев дебютирует в UFC в 2018 году
18:07 Али обещает отобрать чемпионский пояс у Котто
17:17 Берчельт и Салидо могут провести бой 9 декабря
16:39 Кухалашвили: на бой с Пютцем согласился сразу же
15:34 Уайт опроверг слухи о возможном дебюте Макгрегора в WWE
14:12 Шлеменко прошёл уже два допинг-теста перед боем с Мусаси
12:49 Бивол продолжает подготовку к бою с Броадхерстом
12:08 Срисакет Сор Рунгвисаи сразится с Хуаном Франциско Эстрадой
11:00 Альварес нацелен на реванш с Головкиным в мае 2018 года
10:17 Фролов: у меня есть чёткая цель — стать чемпионом M-1
10:09 Максим Дивнич сразится с Русланом Рахмонкуловым на турнире M-1 Challenge 85
09:22 Эррол Спенс вернётся на ринг 13 января в бою с Ламонтом Питерсоном
00:37 Уайт отреагировал на заявление Ханта
00:30 Тайсон Фьюри объявил, что проведёт три больших боя в 2018 году
12 октября 2017, четверг
23:26 Хук продолжит карьеру в супертяжёлом весе
22:46 Юбэнк: могу побить любого боксёра второго среднего веса
21:15 Пулев: я не был готов к бою с Кличко, но на поражениях люди учатся
20:30 16 декабря пройдёт бой между Лоулером и дос Аньосом
19:51 Колобков: проведение боёв в обход правил Союза ММА России незаконно
19:43 Эспиноза: поединок Мейвезера и Макгрегора популяризовал бокс среди подростков
18:56 Джонсон: не вижу причин покидать наилегчайший дивизион UFC
17:18 Андраде: надеюсь, у Головкина хватит мужества сразиться со мной
17:06 Федерация ММА готова подать в суд на Союз ММА России
15:55 Промоутер Лемье: бой с Сондерсом реалистично ожидать в феврале-марте 2018 года
15:48 Эдуард Трояновский проведёт следующий бой 27 ноября в Москве
14:27 Кормье может провести защиту титула на турнире UFC 219 в бою с Оздемиром
13:55 Габдуллин: Федерация ММА России использует дыры в действующем законодательстве
13:39 Бивол: стремлюсь к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом мира
12:54 Бой Ковалёв — Шабранский может стать титульным
12:08 Холмс: Джошуа может войти в историю как великий супертяж
10:45 Бризил сразится с Молиной в андеркарде боя Уайлдер — Стиверн
10:11 Дамир Исмагулов проведёт бой против Рожерио Карранки на турнире M-1 Challenge 85
09:41 Мигель Котто проведёт 2 декабря бой с Садамом Али
01:00 Виталий Кличко пожелал Фьюри употреблять поменьше кокаина и стероидов
Все новости RSS
Партнерский контент