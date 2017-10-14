Жамьянов: Барнетт не сильнее моих предыдущих соперников

Чемпион WBA в легчайшем весе Жанат Жамьянов поделился своим мнением о Райане Барнетте, своём следующем сопернике и обладателе титула по версии IBF. Объединительный бой пройдёт 21 октября в Белфасте.



«Во времена когда мы проводили спарринги, Райан был молодым бойцом, сейчас же он превратился в чемпиона. Он должен понимать, что я это время тоже не топтался на одном месте, проводил бои на чужой территории, и мои оппоненты были лучше. Я победил Роши Уоррена в США, в его родном городе. Я упал в начале боя, но поднялся и победил. Не знаю, есть ли у Райана столько мужества, проходил ли он через подобное. Он находится выше, чем другие мои соперники, но я не думаю, что он сильнее», — цитирует Жакиянова BoxingScene.