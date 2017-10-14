Вудли: Роузи вернётся в UFC только ради боя с Карано

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, что может сподвигнуть экс чемпионку серии Ронду Роузи на возвращение в чемпионат. По словам Вудли, Роузи готова вернуться в UFC только ради боя с Джиной Карано. Ранее поединок Карано и Роузи пытались организовать в декабре 2016 года, однако затея провалилась. Роузи недавно объявила о своём уходе в профессиональный реслинг.



«Только один бой может сподвигнуть Ронду Роузи вернуться в UFC. Если ей пообещают поединок с Джиной Карано», — цитирует Вудли TMZ.