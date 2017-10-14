Ортис: Уайлдер меня боится

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис считает, что его отстранение от соревнований из-за проваленного допинг-теста было поводом для Деонтея Уайлдера избежать поединка с ним. Допинг-проба кубинца указала на содержание в его организме запрещённых веществ гидрохлоротиазид и хлоротиазид, которые обозначены ВАДА как «маскирующие вещества».



«Я принимал лекарство, выписанное моим доктором. Наша ошибка, что мы не спросили совета у ВАДА об этом лекарстве. Уайлдер меня боится, он не хотел боя со мной. Я был готов на сто процентов и собирался разбить его лицо. Я до сих пор не потерял веру в титульный бой, я не износился, как некоторые считают», — цитирует Ортиса BoxingScene.