Гроувз: Головкину не стоит менять весовую категорию

Суперчемпион мира по версии WBA в суперсреднем весе (до 76,2 кг) британец Джордж Гроувз считает, что Геннадию Головкину не стоит переходить в более тяжёлую весовую категорию.



«И Головкин, и Альварес слишком малы для суперсреднего веса. Головкин — сильный боец, но в случае перехода в другую весовую категорию он потеряет свои козыри. Его бой с крупным Дэниэлом Джейкобсом подтверждает это. Чем ты больше, тем лучше переносишь удары, поэтому в более высокой весовой категории мощные удары Головкина будут уже не так мощны. Ему это не нужно. Он сделал себе имя в среднем весе, там для него ещё достаточно боёв. Думаю, ему стоит там и остаться», — цитирует Гроувза BoxingNews.