Мусаси: после перехода из UFC в Bellator жить стало легче

Боец ММА Гегард Мусаси не жалеет, что ушёл из промоушна UFC и продолжит карьеру в Bellator, где проведёт дебютный бой с Александром Шлеменко 20 октября.



«Жить стало проще. Я смог привести друзей в Bellator. Чувствую, что в Bellator есть место для роста не только для меня, но и для самой компании.



В UFC я был мелкой рыбёшкой, в Bellator я — большая рыба. Вот почему хочу расти вместе с Bellator. У меня есть связь с компанией, какой не было в UFC. Эта компания (UFC) — как фабрика. С Bellator чувствуешь себя, как в семье», — цитирует Мусаси MMAJunkie.