Алекс Леапаи победил в первом бою после возвращения на ринг

14 октября в Брисбене (Австралия) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг вышел экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Алекс Леапаи (31-7-3, 25 КО). Австралиец встретился в восьмираундовом бою с новозеландцем Томасом Пеато (2-6-0), которого победил нокаутом в третьем раунде.



Для Леапаи это был первый бой почти за два с половиной года. В феврале 2016-го он объявил о завершении карьеры. До этого он потерпел три поражения подряд: в мае 2015-го проиграл Мануэю Чарру, в октябре 2014-го — Малику Скотту и в апреле 2014-го — Владимиру Кличко.