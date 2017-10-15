Джонсон победил Пьянету в бою двух экс-претендентов на титул

В ночь с 14 на 15 октября в немецком городе Унтершляйсгайм состоялся вечер бокса, в рамках которого прошёл бой за интерконтинентальный титул по версии IBO в супертяжёлом весе между двумя бывшими претендентами на звание чемпиона мира — Кевином Джонсоном и Франческо Пьянетой.

Оба спортсмена не показали яркой работы, тем не менее встреча была завершена досрочно. В седьмом раунде американец нанёс точный удар по корпусу оппонента, заставив того капитулировать — победа техническим нокаутом.

На момент остановки боя на судейских записках вёл хозяин ринга — Пьянета. Свои титульные шансы боксёры имели несколькими годами ранее — Пьянета уступил в бою с Владимиром Кличко, а Джонсон упустил возможность в поединке с Кличко-старшим.