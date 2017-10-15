Турман намерен вернуться в феврале и не планирует бой с Портером или Спенсом

Чемпион мира по версии WBA Super и WBC в полусреднем весе Кит Турман, продолжающий восстановление от травмы, рассказал о том, когда он планируется вернуться в ринг.

«Я рассчитываю восстановиться через 4-6 недель, после чего буду планировать возвращение в феврале или в марте. Я буду поступать умно и не планирую сразу же боксировать с Эрролом Спенсом или Шоном Портером. Я не буду сходу прыгать в ринг с другими чемпионами.

Я сделаю это, когда мы будем в одинаковой форме. Что касается конкретно Портера, я знаю, что он стремится к реваншу. Но это не будет мой первый бой после травмы. Я проведу хороший лагерь, вернусь в ринг и лишь после очередного боя рассмотрю возможность встречи с ним", — приводит слова Турмана BoxingScene.