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Тренер сборной России по ММА: на ЧМ российские бойцы показали мастерство

15 октября 2017, воскресенье. 14:16 Бокс/ММА

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай рассказал о выступлении сборной на чемпионате мира.

«В этот раз на чемпионате мира перед сборной России стояла непростая задача. Ребята стартовали от результатов прошлого года, когда команда завоевала все золотые медали во всех весовых категориях. Это очень серьёзная психологическая нагрузка. Мы очень волновались, справятся ли они с этой ответственностью. Программа максимум не ставилась, но мы рассчитывали завоевать первое общекомандное место и давали соответствующий настрой.

Очень переживал за наших бойцов, в этом году состав сборной полностью обновился, и на чемпионат поехали молодые спортсмены. В прошлом году выступали более „обкатанные“ бойцы, которые по два-три года были в составе сборной. Волновались, как новые ребята справятся, выполнят все установки и себя реализуют.

Досадно, когда на отборочном этапе проиграл наш легковес Магомед Даитбегов. Перед тем, кто выступает первым, стоит непростая задача — задать точку отсчёта, настрой для выступления команды. Он умелый боец, очень грамотный тактически и физически, выученный, просто немного не справился с эмоциональной составляющей… Переживали все, но если не получилось, значит нужно и за него отработать. И ребята сражались „за себя и за того парня“ и отработали по максимуму.

Финальные бои были тяжёлые. В целом поднялся уровень спортсменов из других стран, в некоторых весах появились серьёзные конкуренты. Но наши ребята показали мастерство и проявили настоящий характер. К финалам разогнались, прочувствовали сам турнир и вкус победы, уверенно добавляли от боя к бою. Продемонстрировали выучку техническую, богатый арсенал, тактическую выучку, плюс прекрасную физическую подготовку.

В очередной раз отмечу заслуги их личных тренеров — низкий поклон вам за ваше терпение и труд. Вы проделали огромную работу при подготовке, а мы в сборной доработали и довели до оптимальной формы. Эта система от клуба до сборной прекрасно работает и не даёт сбоев.

Новым чемпионам пожелаю в первую очередь долголетия в качестве спортсменов, а если будет получаться, как тренеров. Чтоб вы также могли воспитывать и передавать вашу школу от поколения к поколению. И вместе с вами будем развивать наш вид спорта», — цитирует Капшая пресс-служба союза ММА России

Источник: Союз ММА России Сообщить об ошибке
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