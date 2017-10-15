Хёрд: я готов к объединительному бою

Чемпион мира по версии IBF во втором полусреднем весе Джастин Хёрд после победы над экс-чемпионом Остином Траутом в титульном бою подчеркнул, что он был уверен в своей победе в концовке. Хёрд отметил, что теперь он готов провести объединительный бой. Напомним, что Хёрд одержал победу над Траутом в 10-м раунде техническим нокаутом.



«Защищать титул сложнее, чем завоевать его. В конце боя я всегда оказываюсь сильнее. Я знал, что Траут устанет к концу боя и я смогу добиться досрочной победы. Готов объединить титулы. 2018 год станет эрой объединительных боёв. Я готов к поединку с кем угодно», — цитирует Хёрда BoxingScene.