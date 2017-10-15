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Гарбрандт: хочу стереть улыбку с лица Диллашоу 4 ноября

15 октября 2017, воскресенье. 20:07 Бокс/ММА

Чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт рассказал о своём отношении к будущему сопернику — Ти Джею Диллашоу.

«Этот бой должен был состояться с тех пор, как я стал членом команды Team Alpha Male. Диллашоу мне никогда не нравился. Мы относились друг к другу с уважением, но свободное время я с ним проводить бы не стал. Мы просто были товарищами по команде. Он был плохим одноклубником, но при этом частью команды. Я хочу стереть улыбку с лица этого ублюдка 4 ноября», — цитирует Гарбрандта MMAFighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
15 октября 2017, воскресенье
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