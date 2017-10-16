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Эдгар: экстремальная сгонка веса может привести к фатальным результатам

16 октября 2017, понедельник. 00:38 Бокс/ММА

Экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар поделился своим мнением об экстремальной сгонке веса.

«Экстремальная сгонка веса может привести к фатальным результатам. В борьбе в конце девяностых несколько борцов, выступающих на уровне колледжа, погибли. В результате они повысили весовые категории. Однако это не изменит общей картины. Сейчас есть парни, которые сгоняют очень много веса. Я не считаю это крутым. Я бы больше хотел быть маленьким бойцом, который сражается с большими. Я побеждаю, не имея преимущества в весе. Доказываю, что я лучше как боец, а не в чём-то другом», — цитирует Эдгара MMAFighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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