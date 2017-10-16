Малиньяджи: мы контактировали с Уайтом по поводу организации боя с Макгрегором

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи заявил, что его менеджер Эл Хэймон связывался с президентом UFC Дэной Уайтом, чтобы обсудить возможность организации боя с Конором Макгрегором.



Ранее Малиньяджи неоднократно заявлял о желании провести поединок с Макгрегором по правилам бокса.



«Это произойдёт, если он захочет этого. Я разговаривал со своей командой. Как и Мейвезер, я сотрудничаю с Элом Хэймоном. Я знаю, что Хэймон обращался к Дэне Уайту», — написал Малиньяджи в своём «твиттере».

Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако в какой-то момент покинул лагерь ирландца, когда тот опубликовал фотографии со спарринга, на которых якобы отправил американца в нокдаун. Сам Поли утверждал, что оказался на канвасе после толчка.