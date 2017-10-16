Спенс: Питерсон — хитрый ветеран, бой с ним добавит опыта

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс поделился ожиданиями от предстоящего боя с Ламонтом Питерсоном, запланированного на январь. Точная дата и место поединка пока не определены.



«Настало время защитить титул, завоевать больше поясов и стать абсолютным чемпионом мира. Это то, что я готов сделать в следующем году.



Питерсон — это боец, за которым я следил, выступая в любителях. Я спарринговал с ним и многому у него научился как любитель. Он — один из моих любимых бойцов, это парень, который готов драться с любым. Я никогда не слышал, чтобы он уклонялся от боя. Ламонт — хитрый боец. Он строит бой вокруг своего блока. Он делает много сдерживающих вещей, присущих ветеранам. Я ищу опыт в этом бою. Я всё ещё молодой боец», — цитирует Спенса Fightnews.