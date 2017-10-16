Егоров: фаворитом в турнире полутяжей WBSS считаю Усика

Российский боксёр Алексей Егоров рассказал о своих фаворитах в турнире полутяжеловесов Всемирной боксёрской суперсерии.



«Смотрю суперсерию, само собой, все обязаны её смотреть, тоже шоу хорошее сделали, хорошие боксёры собраны. Считаю фаворитом, наверное, Александра Усика, потому что, на мой взгляд, это разносторонний спортсмен, и буду болеть за него. И (в бою) Влодарчик — Гассиев, наверное, Гассиев», — рассказал Егоров в интервью пресс-службе компании «Мир бокса».

Видеозапись интервью Егорова доступна на официальном канале компании «Мир бокса» в Youtube.