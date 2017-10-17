Грабовски уволен из UFC

Польский боец смешанного стиля, экс-чемпион М-1 Дамиан Грабовски покинул промоушен UFC, сообщает Polsat Sport. О причинах увольнения спортсмена из организации пока не сообщается.



Спортсмен по прозвищу Польский Питбуль провёл под эгидой UFC всего три поединка с момента подписания контракта в 2015 году, причём все три боя завершились поражениями (от Деррика Льюиса, Энтони Хэмилтона и Чейза Шермана). В ММА у Грабовски 25 поединков, в которых он одержал 20 побед. Где спортсмен продолжит карьеру, пока неизвестно.