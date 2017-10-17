Харитонов: Александр Емельяненко опасен для общества и никогда не изменится

Российский тяжеловес Сергей Харитонов считает, что брат Фёдора Емельяненко Александр, недавно возобновивший свою карьеру после выхода из тюрьмы, опасен для общества.



«В 2006 году после серьёзной травмы я сразу вышел на бой с Александром Емельяненко. Практически тогда не готовился. Мне сказали, что или я выхожу, или со мной могут разорвать отношения. Мне нужно было тогда драться. Злости к Александру не было. Я и раньше говорил, что этот человек опасен для общества. До сих пор он опасен, и никогда он не изменится. Сейчас отсидел, до этого тоже сидел, выходил. Наверное, он таким родился, его ничем не изменишь. Может затаиться на время, но рано или поздно опять о себе заявит.



Не смотрел последний бой Александра в прямом эфире. Посмотрел в записи, и то не по своей инициативе, а ребята предложили. А мне вообще было без разницы. Когда-то этот человек действительно мог стать знаменитым, у него был большой потенциал. Александр талантливее Фёдора, но два брата — две противоположности. Александр и по физическим данным, и по росту, по всем своим показателям превосходил Фёдора, но видите, как бывает», — рассказал Харитонов в интервью 8News.