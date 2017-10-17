Харитонов ушёл бы в UFC, если бы ему предложили более привлекательные условия

Российский тяжеловесСергей Харитонов рассказал о причинах, которые остановили его от перехода в UFC и о своих планах на ближайшее будущее.



«Я выступал в разных организациях. Когда закрылся Strikeforce, UFC предлагал мне только эксклюзивный контракт и уже не предлагал тех условий, какие были раньше. В 2007 году мне предлагались условия лучше, чем в 2012-м, но в Японии условия на тот момент были намного лучше. Драться в UFC, конечно, хотелось. Я даже сегодня, может быть, был бы готов уйти в UFC, но те условия, которые они предлагают, и этот эксклюзив… Я сейчас провёл три боя: в Bellator, в M-1. Спокойно выступаю. А где в UFC подряд за три месяца три боя проводили? Я как хочу, так и живу. Никто мне особо не указ, никто палки в колёса не ставит.



Думаю, мой следующий бой в Bellator будет в декабре. Сейчас договариваюсь. Максимум — это январь. Бобби Лэшли? Я за ним никогда не следил, но если предложат, то соглашусь. Ходят разные слухи — то с Митрионом хотят меня поставить, то с Нельсоном. Для меня интереснее был бы Митрион, поскольку имя на слуху. Он вроде как вернулся, нашёл форму», — рассказал Харитонов в интервью 8News.