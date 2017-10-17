Харитонов: нас с Фёдором Емельяненко нельзя назвать друзьями, но вражды нет

Российский тяжеловес Сергей Харитонов рассказал о своём отношении к Фёдору Емельяненко.



«У Фёдора Емельяненко была причина уйти из Russian Top Team в 2003 году, а у меня её не было. Поэтому наши дорожки разошлись. Вот и всё. Слухи о том, что я остался, поскольку был военнообязанным, — это ерунда. Я не ушёл потому, что не было причины уходить. Нас с Емельяненко нельзя назвать друзьями, как раньше. Но нет и никакой вражды, я с уважением отношусь к Фёдору. Не то чтобы мы поругались или что-то ещё, просто не стали общаться так, как общались раньше. Раньше мы действительно дружили», — рассказал Харитонов в интервью 8News.