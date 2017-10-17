Хирн хочет устроить бой Уайлдера и Уайта в начале следующего года

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта, заявил, что хотел бы организовать бой для своего подопечного поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Я думаю встреча Уайлдера и Уайта стала бы большим поединком. Я хочу увидеть такой бой и это то, о чём мы ведём переговоры. Мы планируем организовать это противостояние в начале следующего года», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Следующий поединок Диллиан Уайт планирует провести 28 октября в андеркарде боя Джошуа — Такам, оппонентом британца станет Роберт Хелениус. Что касается Уайлдера, то его встреча с Бермейном Стиверном планируется на 4 ноября.